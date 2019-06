Učím muže zvládat vztek. Manažery i dělníky. Násilníků je víc, než se zdá, říká Čáp

dnes | Vztek k životu potřebujeme, je to normální reakce organismu, potíž ale je, jak s ním zacházíme, říká psycholog David Čáp, který vede kurzy zvládání vzteku. Vztek si nelze zakázat, lze si ale zakázat násilí. Muži se u nás učí žebříček vzteku, který jim pomáhá poznat, kdy nad sebou budou ztrácet kontrolu, vysvětluje. Nikdo tomu nebude věřit, ale chodí k nám sami. Nejsou to všechno jen zabijáci, jsou to muži, kteří opakovaně selhávají ve vztazích, i ti, kteří už za sebou mají policejní vykázání z bytu, přibližuje Čáp.