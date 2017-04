Útoky v Sýrii? Člověku se derou slzy do očí, totální beznaděj, lidé se bojí do nemocnic, říká Gruber

dnes | Řada zdravotnických zařízení je zničena, řada lékařů a sester je po smrti, ten zbytek vykonává obdivuhodnou práci, ta situace je taková, že zdravotnická zařízení jsou stále cílem útoků, lidé se bojí chodit do nemocnic, protože vědí, že se na ně útočí, říká šéf české pobočky Lékařů bez hranic Pavel Gruber a dodává, že válka je ze všech stran vedena mimořádně krutě a vypadá to jako totální beznaděj. Je to prý jedna z největších tragédií, kterých jsme se v 21. století dopustili. Podle Grubera pracují v často mimořádně složitých podmínkách, které na místě panují. Často údajně musí lékaři rozhodovat o tom, koho na lůžku nechají a zachrání ho a koho pošlou na smrt.