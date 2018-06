Videorozhodčí na mistrovství světa? Fotbal je spravedlivější, chyba se ale stát může, říká Hrubeš

dnes | Lidský faktor zůstává, jsou a budou situace, o kterých se bude diskutovat, myslí si rozhodčí Roman Hrubeš, který má projekt na starosti v Česku. Videoasistenti, kteří pomáhají hlavnímu sudímu s řešením sporných situací, zažívají v Rusku v rámci světových šampionátů premiéru. Je to další snaha o posunutí fotbalu dopředu, míní Hrubeš. Odmítá přitom, že by video snižovalo autoritu hlavního rozhodčího. Rozhodující slovo má vždycky sudí na hrací ploše, doporučení od videoasistenta mu má jen pomoci, říká. Do dvou let by podle něj měla tato služba pokrýt všechny zápasy tuzemské 1. ligy.