Vítězka Hlasu: Hejty na původ mě mrzí, výhra není splněný sen, na ulici budu hrát dál

dnes | Výhra byla překvapení, nejsem televizní typ, asi se budu špatně prodávat. Mrzí mě, že pořád řešíme, kdo je z jakého kmene. Hrajeme si na to, že jsme na Západě, ale řešíme stejné blbosti ve 21. století jako v pravěku. Všichni máme hodně předsudků, záleží na tom, jak s nimi umíme pracovat, říká Annamária d’Almeida, vítězka soutěže The Voice Česko Slovensko. Úspěch prý je, když si ji někdo objedná, aby mu zpívala na svatbě. Na ulici s kapelou prý bude hrát dál, je to pro ni především zábava. Dodává, že sama se s hejty setkává hlavně na internetu.