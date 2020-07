Tuhle investici řídí lidé, kteří vůbec nevědí, o čem mluví. Je to víc politická propaganda než energetický projekt, kritizuje minoritní akcionář ČEZ Michal Šnobr. Vláda tvrdí, že postaví jaderný blok za 160 miliard korun, což je nemožné. Cena bude dvojnásobná, české představy jsou mimo mísu. Přinese to jediný výsledek - lidé to budou muset zaplatit buď ze svých daní, nebo v cenách elektřiny, říká.