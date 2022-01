Vydala komiks o svém boji s nádory: Nejhorší bylo čekat na diagnózu, říká Trávníčková

„Největší strach jsem měla před tím, než jsem nastoupila léčbu. Tři měsíce jsem žila v nejistotě,” líčí Lucie Trávníčková, autorka komiksu Lymfom City, ve kterém popsala svůj boj s nádorovým onemocněním. „Psycholožce, která mě provázela léčbou, jsem nosila ty situace nakreslené a právě ona mě navedla na to, že by z toho byl dobrý komiks a mohlo by to někomu pomoci,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!