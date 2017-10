Západ je jako mizerný hotel, Rusko jako vězení. Nejsou to dvě strany jedné mince, říká Lucas

dnes | Rusové na Západ pohlížejí se zděšením a opovržením stejně jako my, kdo tu žijeme, říká editor týdeníku The Economist a kritik Putinova Ruska Edward Lucas. V éře brexitu a Donalda Trumpa je podle něj těžké si myslet, že je Západ v dobré kondici. Jednání Západu a Ruska není podle Lucase morálně a strategicky rovnocenné. Na rozdíl od Ruska se Západ nenabourává do volebních systémů, nepodporuje krajní pravici a levici a nepořádá výhrůžná vojenská cvičení, jejichž součástí je nacvičování ruské invaze.