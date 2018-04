Závislosti na drogách nelituji, v 60. letech všichni fetovali jako dnes běhaj, říká Robert Vano

dnes | Odejít z New Yorku je jako odejít ze života, v 70. letech jsem potkával Gretu Garbo i Jacqueline Kennedy, 23 let jsem se nesměl vrátit domů, říká fotograf Robert Vano. Emigrovat do USA nikdy nechtěl, raději by býval zůstal v Itálii. Na 15 let drogové závislosti si příliš nepamatuje, vybavují se mu pouze momenty o kterých mu vyprávějí přátelé. Pokusil se i o sebevraždu, ale zemřít ve skutečnosti nikdy nechtěl.