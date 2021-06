Prezident legitimizuje nenávist ve společnosti, nechápu, proč bychom mu měli být odporní. Jde nám o to zařadit se do společnosti ve správné genderové roli, nikomu tím neubližujeme, říká Lenka Králová z organizace Trans*parent. Zeman sebepoškozováním nazval něco, co způsobuje, že se lidem žije lépe. Navíc se ne všichni translidé pro operaci rozhodnou, dodává.