Zemřel Karl Lagerfeld: Odešla ikona, končí jedna éra módy, říká Běhounková z Vogue

dnes | Odešel obrovský talent, byl to geniální vizionář. Za svou image se schovával. Byl to poslední představitel toho, jak se móda dělala ve 20. století, pracoval se skicami, maloval, pracoval starým způsobem. Neumím si představit, jak bude vypadat módní přehlídla Fendi ve čtvrtek, mysím, že půjdeme na malý pohřeb. Vědělo se, že nemocný je, očekávalo se, že to, co nastalo dnes, se stane, říká Andrea Běhounková, šéfredaktorka Vogue Czechoslovakia. Dodává, že končí jedna éra módy, dnes když v čele módního domu někdo vydrží deset let, je to úspěch.