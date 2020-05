Slavný cestovatel, etnograf a spisovatel zemřel v pondělí po dlouhé nemoci ve věku 89 let. Do KSČ se mě pokusili verbovat několikrát, já jsem je ale vždycky přesvědčil, že se šíleně bojím a špion se přece nesmí bát. Náčelníkem indiánského kmene mě jmenovali se souhlasem KSČ, soudruzi se tehdy poradili a rozhodli, že to jsou naši rudí bratři, líčil v rozhovoru pro DVTV.