Ženská obřízka je v Keni běžná dodnes, na malárii a hlad jsem si nikdy nezvykla, říká bílá Masajka

dnes | Malárii jsem měla šestkrát, z toho třikrát během těhotenství, skoro jsem tehdy umřela, říká švýcarská autorka Corinne Hofmann, která je světu známá jako bílá Masajka. Kdyby to v dětství neměla těžké, možná by život v keňské buši nepřežila. Ve vesnici Barsaloi, kde založila první obchod, je jich dnes prý patnáct. Lidé mají mobily. Ženská obřízka se tam ale dělá dodnes. Její dnes už dospělá dcera má sice přítele původem z Afriky, ve svém rodišti v severní Keni by ale prý žít nechtěla.