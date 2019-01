Zdeněk Pohlreich: Baseball je chytrá hra, "nordic cuisine" peklo

dnes | V dalším díle videopořadu Hospodářských novin a Aktuálně.cz Endorfiny jsme pozvali Zdeňka Pohlreicha na baseball. Známý šéfkuchař v minulosti v tomto sportu dokonce Československo reprezentoval a později v Austrálii také několik let působil jako rozhodčí. Naučil nás mimo jiné, jak správně nadhazovat a jak odpalovat, aby to nevypadalo, jako když člověk bouchá dveřmi. Potkali jsme se v tělocvičně předního pražského klubu Eagles. Mentorem nám byl jeden z jeho hráčů a funkcionářů Jan Drábek. Pohlreich už sice mnoho let tento pálkařský sport nehrál, ukázalo se ale, že to má pořád v ruce.