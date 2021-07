Debata: Evropský plán na záchranu klimatu. Jak dopadnou zelená pravidla na Česko?

Evropská komise představila opatření, kterými chce zpomalit klimatickou krizi. Do roku 2030 by měly členské země vypouštět mnohem méně skleníkových plynů. Víc elektřiny by se mělo vyrábět z obnovitelných zdrojů, naopak omezit chce Evropská komise prodej nových aut na benzinový nebo naftový pohon. Co to bude znamenat pro české spotřebitele, firmy a životní prostředí?

Soubor klimatických návrhů je první verzí legislativních opatření, která by v budoucnu měla ovlivňovat život v Evropě. Zabývat se jimi musí nejdřív Evropský parlament a také lídři členských zemí zastoupení v Evropské radě. Pak teprve mohou vstoupit v platnost. Jak hodnotíte návrhy komise? Obáváte se dopadů na český průmysl a pracovní místa, podobně jako premiér Babiš? Nebo je unie v některých ohledech naopak příliš málo ambiciózní, jak kritizuje část expertů? A jak složité bude schvalování konečného znění legislativy? Diskutujte společně s účastníky debaty Aktuálně.cz v rámci projektu Evropa v souvislostech. Pozvání přijali Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09 a Kateřina Davidová, expertka na otázky spojené se změnami klimatu a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku z Centra pro dopravu a energetiku. Debatu můžete sledovat živě v pondělí 26. července od 13 hodin na této stránce nebo na Facebooku Aktuálně.cz. Své dotazy můžete pokládat prostřednictvím aplikace sli.do po zadání hesla #zelenezakony. Moderuje redaktorka zahraniční rubriky Helena Truchlá. Unijní exekutiva například navrhuje omezení prodeje nových aut na benzín či diesel po roce 2035. S tím ale řada automobilek počítá i bez evropského nařízení, a to i k dřívějšímu datu. Ve snaze vypouštět do vzduchu méně emisí skleníkových plynů by se měla rozšířit povinnost za emise platit i na oblast silniční a lodní dopravy nebo vytápění budov. Kvůli tomu unie počítá i s fondem, který by měl finančně pomoci lidem zasaženým zdražením tepla nebo pohonných hmot. Zavést chce komise i takzvané uhlíkové clo, které by měly platit podniky vyvážející do EU neekologicky vyráběné produkty jako ocel, hliník, cement, hnojiva či elektřinu. Podíl obnovitelných zdrojů na výrobě energie v EU do roku 2030 zvýšit na 40 procent místo dosud plánovaných 32 procent.