Generační trauma se propíše do genů. Dá se s tím ale pracovat, říká Anna Fodorová

Spisovatelka a psychoterapeutka Anna Fodorová se narodila v poválečném Bělehradu. S otcem, jugoslávským lékařem a prozaikem Theodorem Balkem a matkou, českou novinářkou a spisovatelkou Lenkou Reinerovou, se později přestěhovala do Prahy, kde žila do roku 1968.

Rodinná historie, generační traumata i zkušenosti z psychoterapeutické praxe, kterou si založila v Londýně - to vše jsou témata, která hostka Terezy Engelové ve svých románech reflektuje.

"V anglickém originále se moje nová kniha jmenuje In the Blood, tedy V krvi, což má mnoho různých významů," popisuje s odkazem na generační traumata. "Osudy našich rodičů a prarodičů máme propsané do genů, což potvrzují i vědecké studie," upozorňuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:02 Proč svůj nejnovější román pojmenovala In the Blood? Jaké bylo vyrůstat po boku výrazných osobností? Jaké byly její začátky v Anglii po emigraci?

06:02-10:46 Vnímala přípravu scénářů pro BBC jako profesní úspěch? Proč se přesunula od filmu k literatuře? Je potřeba něco prožít, než člověk začne psát beletrii?

10:46-15:19 Byla matka Anny Fodorové jejím literárním kritikem? Je příběh její hlavní hrdinky autobiografický? Čím by na svou novou knihu nalákala čtenáře?

15:19-22:10 Jak se do našich životů promítají příběhy předchozích generací? Proč se začala věnovat psychoterapii? Vnímá mezi svými klienty kulturní rozdíly?

22:10-25:59 Setkala se s mezigeneračním přenosem traumatu? Může se imigrant s novým prostředím plně sžít? Přemýšlela po roce 1989 o návratu do Česka?

25:59-31:44 Jak se za posledních 50 let změnila Velká Británie? Co říká na výroky tamních politiků o imigraci? Je pro dnešní imigranty těžší se do britské společnosti začlenit?

31:44-34:07 Je Velká Británie svobodnější než Česká republika? Jsme méně otevření cizincům? Má nějaké plány?