Jádro zajistí energetickou bezpečnost, kvůli ceně nových bloků ale stále panují dohady

dnes | Je v Česku potřeba stavět nové jaderné bloky, nebo se energetický mix do budoucna obejde bez atomové energie? Vyplatí se v současné době jaderné elektrárny stavět? A jak to bude v příštích letech s podporou obnovitelných zdrojů? To vše i rozsáhlý legislativní balíček pro fungování trhu s elektřinou, který právě projednávají členské státy EU a europoslanci. O jeho souvislsotech i důsledcích na pozvání Aktuálně.cz diskutovali europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná, hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy ve společnosti ČEZ Pavel Řežábek a výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák