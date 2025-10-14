Video

Komentátoři nejen o katastrofě s Turkem: Jednání zastírá, o co jde Babišovi především

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 15 hodinami
Až podezřele rychle a za zvláštních poměrů vzniká nová vláda ANO, SPD a Motoristů. Komentátoři Aktuálně.cz a Hospodářských novin Vratislav Dostál a Petr Honzejk tvrdí, že hlavním důvodem tohoto sprintu není co nejrychleji sestavený kabinet, ale imunita pravděpodobného premiéra Andreje Babiše.

"Já jsem absolutně přesvědčen, že Babiš hraje o imunitu. Rozhodnutí vrchního soudu vylučuje beztrestnost, šel by si tedy pro výrok o vině výměru trestu. A to v žádném případě nechce připustit," tvrdí Honzejk. "Může to být relativně chytrá hra, Motoristům a SPD se kdeco slíbí, včetně postu ministra zahraničí pro Filipa Turka, prezident s tím bude nesouhlasit a celé se to bude protahovat. Mezitím se odhlasuje imunita pro Babiše, tím se zbaví hlavního problému a o vládě se začne vyjednávat znova - a tentokrát už doopravdy," spekuluje Honzejk.

Turkova kauza je podle obou komentátorů silná káva i na Babiše. Ani on podle nich čestného prezidenta Motoristů do vlády nechce. "Mě na tom nejvíc udivuje to, jaký on je srab, jak si není ochoten stát za tím, co si myslí a co napsal," komentuje Turkovy nenávistné a rasistické komentáře Dostál. "To je přece mnohem zajímavější než to, že si někdo dal práci a dohledal jeho myšlenkové zázemí," podotýká.

"Teď jsem viděl úžasné video od (Lubomíra Xavera) Veselého, kde (Turek) tvrdí, že občas v hospodě půjčuje telefon nějakým lidem, jejichž jména si nepamatuje, a ti na jeho sítě píší, co chtějí. (…) Je to přece celé totálně směšné, Turkovi bude nejvíc vadit ta finální směšnost, do které nezadržitelně míří."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:40 Proč se v první fázi jednání neřeší program a personální obsazení? Jaké klíčové reformy (obrana, finance, školství, zdravotnictví) budoucí populistická vláda Andreje Babiše pravděpodobně zruší?

04:40-08:11 Proč Babišova jednání jedou "freestylem" a tak rychle? Jak je možné, že se vyjednává pouze o rozdělení vládních postů, ale ne o obsahu vládnutí?

08:11-14:08 Proč je tento faktor pro Babiše "absolutně klíčový"? Jak svědčí poměr rozdělených ministerstev (9 : 7) o "totálním vyjednávacím debaklu"? Může Babiš celou vládu po zajištění imunity shodit?

14:08-24:34 Jak moc Filip Turek a jeho minulost komplikují Babišovi reputaci v Evropě? Proč Turek nepatří do Strakovy akademie a jak jeho chování (popírání autorství komentářů) vede k "finální směšnosti"?

24:34-28:52 Proč Babiš přichází s pojmem "společná vláda" místo koaliční? Je Babišova snaha dosadit experty trik, jak vytvořit menšinovou vládu jinými prostředky?

28:52-32:32 Proč odmítl Babišovi dát symbolické pověření a jak vymezuje "ústavní koridor", do kterého se vláda ANO, SPD a Motoristů nevejde? Jaké má prezident manévrovací možnosti?

32:32-38:01 Může to skončit předčasnými volbami? Proč je čas nejdůležitější komoditou v politických jednáních a jakou roli hrají poslanci při případné toleranci Babišovy vlády?

 
