Koupit byt, nebo počkat? Jsme uprostřed realitní mánie, říká obchodník s nemovitostmi

Nominálně by z logiky věci mělo v době inflace všechno neustále zdražovat, konstatuje obchodník s nemovitostmi Marek Cifr. "Jsme nicméně v tržní ekonomice, kde o všem rozhoduje nabídka a poptávka. A v tuhle chvíli jsme uprostřed realitní mánie."

Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:53 Kdy se rozhodl stát nákupčím nemovitostí? Jak velký je jeho byznys? Jak se bude realitní trh vyvíjet? Mělo by se nyní s nákupem nemovitosti spíš spěchat nebo počkat?

04:53-10:26 Na co by si měl dát člověk největší pozor, když kupuje byt? Je potřeba být při obchodování s nemovitostmi tak trochu psycholog? Vytváří média umělou realitní vlnu?

10:26-18:03 Kdo může za to, že je nedostatek bytů? Vyřešilo by problém zrychlení stavebního řízení? Co udělá s trhem stárnutí populace? Rostou ceny kontinuálně kromě Prahy i v dalších evropských velkoměstech?

18:03-21:28 Jaký dopad měla úroková sazba? Jací jsou doopravdy developeři? Jak dlouho průměrně trvá získat všechna potřebná povolení na výstavbu bytového domu?

21:28-27:52 Jaké má nejbizarnější zážitky s nájemníky? Jak funguje vymáhání nájemného? Jaké triky používají prodejci nemovitostí?