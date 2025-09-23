Video

Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 11 hodinami
V domácnostech se objevuje čím dál více nebezpečných látek. "Je to výrazně spojené s tím, že se v moderních bytech používají jako materiál hlavně plasty. Spousta z nich negativně ovlivňuje zdraví. Řada civilizačních chorob, jako je obezita, cukrovka nebo rakovina, souvisí s přítomnosti toxických látek kolem nás," říká odbornice na toxické látky z neziskové organizace Arnika Karolína Brabcová.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:13: Proč jsou syntetické materiály problémem v domácnostech? Jak hormonální disruptory ovlivňují zdraví a vývoj člověka? Proč jsou těhotné ženy nejvíce ohroženou skupinou?

05:13-12:07: Jaké plastové hračky jsou pro děti nejnebezpečnější? A proč jsou přírodní materiály lepší volbou? Jak se liší regulace hraček od jiných  předmětů, které děti používají?

12:07-22:21: Je kombinace vinylové podlahy a podlahového topení nebezpečná? Jaké skryté toxiny mohou obsahovat matrace a teflonové pánve? Proč jsou plastové krabičky a "bambusové" nádobí rizikové?

22:21-27:35: Proč je regulace toxických látek v nábytku nedostatečná? Jaké nebezpečí představuje elektronika v domácnosti? Na co si dát pozor při výběru nábytku a elektroniky?

27:35-30:36: Obsahuje oblečení nebezpečné látky v závislosti na materiálu nebo původu? Proč je důležité vyprat nové oblečení hned po koupi?

30:36-33:45: Jak rozlišit zásadní rizika toxických látek od méně důležitých? Jaká jsou klíčová doporučení pro minimalizaci vystavení se toxinům? Proč je důležité nepodléhat konzumním tlakům?

 
