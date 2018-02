Nohou proti zdi. Tom Cruise si při natáčení Mission Impossible zlomil kotník, zachytil to i trailer

dnes | "Prostě jsem honil kolegu Henryho Cavilla, měl jsem zavadit o zeď a pak se přes ni dostat, bohužel jsem ale do té zdi narazil nohou,” popisuje herec Tom Cruise, jak si během svého kaskadérského kousku při natáčení filmu Mission: Impossible: Fallout přivodil zlomeninu kotníku. Věděl, že s nohou nebude něco v pořádku, a tak scénu, která podle scénáře dokonce opravdu měla být "nezvládnutá", dotočil. Pak se nechal odvézt do nemocnice a natáčení se muselo posunout o devět týdnů. Šestý díl akční série, v níž hrají i Rebecca Fergusonová či Alec Baldwin, půjde do kin v České republice v srpnu. Prozatím se podívejte na trailer, v němž je zachycený i onen moment se zdí.