Pražské letiště slaví 80 let. Na začátku odbavovalo tisíce lidí, dnes miliony

dnes | V den osmdesátých narozenin pražského Letiště Václava Havla odstartoval speciální let Praha–Piešťany. Podle dobových záznamů to byla první pravidelná letecká linka z Prahy. Zaměstnanci se na počest výročí oblékli ve stylu 30. let, aby dokreslili atmosféru odbavování té doby. Oslavy ale dnešním speciálním letem nekončí. Letiště chystá mnoho doprovodných akcí, například výstavu historických letounů, interaktivní výstavu na Terminálu 2 nebo víkend otevřených dveří, kde veřejnosti představí letištní techniku.