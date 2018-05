Sebevědomě přitažlivé a nadčasové. Prague Design Week přestavuje výjimečné lavice

dnes | Naděje, Touha, Vášeň, Melancholie a Něha. To je pět variant, ve kterých ateliér Flera vyrábí své lavice. Zakladatel značky Ferdinand Leffler se svým kolegou Jiřím Stiborkem do svých projektů stále nemohli najít tu správnou lavici, proto si ji sami navrhli. Jde o jeden z mnoha projektů, které se veřejnosti představují v rámci Prague Design Weeku. Pátý ročník mezinárodní designérské přehlídky potrvá do neděle v pražském Kampusu Hybernská 4.