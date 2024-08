Babiš je tam, kde ještě nebyl. Šídlo popsal "pikantní" taktiku, která mu vyhovuje

Pozice, do které se hnutí ANO dostalo spojením s maďarským premiérem Orbánem v nové evropské frakci Patrioti pro Evropu Andreji Babišovi vyhovuje, říká ve Spotlightu šéfkomentátor Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. “Být proti všem. Ukazovat na chyby a říkat, že s nimi nemáme nic společného. Že s tím nemůžeme nic dělat, ale vždycky jsme byli proti. To je jediný smysl vzniku té frakce,” soudí Šídlo.

Mezi členy Patriotů pro Evropu patří například Svobodná strana Rakouska, francouzské Národní sdružení Marine Le Pen nebo strana Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána. Přestože jde o třetí největší europarlamentní frakci, nepodařilo se jí získat žádné křeslo ve vedení instituce. Podle politologů chtějí ostatní frakce Patrioty izolovat jako představitele krajní pravice.

Navzdory tomu ale Šídlo poukazuje, že je třeba Patrioty pro Evropu jako jednu z nejsilnějších frakcí nepodceňovat. "Jde o to, jak jejich síla poroste do příštích evropských voleb a jak poroste síla zúčastněných stran ve volbách v jednotlivých zemích, což i my velmi brzo poznáme," dodává.

Spojení Andreje Babiše s Viktorem Orbánem, rakouskými Svobodnými a některými dalšími stranami podle Šídla zpochybňuje jeho geopolitickou orientaci. Šéfkomentátor v minulosti sám zastával postoj, že Babiš není proruský politik. Po hlasování Evropského parlamentu o Usnesení o potřebě trvalé podpory Ukrajiny ze strany EU, ve kterém se europoslanci ANO zdrželi či nehlasovali, je ale Šídlo kritičtější. "Je to první krok, kterým Andrej Babiš vkročil někam, kde ještě nebyl," komentuje.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?