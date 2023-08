Ničení ruské techniky enormně roste. Krym stoprocentně padne, předpovídá analytik

"Pozemní armáda Rusů je v zásadě vyčerpaná, přišla o rozhodující část důstojnického sboru. A nedokážou zásobovat pohybující se jednotky," upozorňuje bezpečnostně-politický analytik Martin Svárovský. Podle něj Rusové mrhají vojáky i v době, kdy je jasné, že prohrají. V rozhovoru dále mluví o tom, co znamená pro vývoj války smrt šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina nebo co by mohlo ukončit válku.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:37-6:03 O smrti Jevgenije Prigožina. Bylo podle analytika Martina Svárovského jasné, že to s šéfem wagnerovců špatně dopadne? Co jeho smrt znamená pro budoucnost celé Wagnerovy skupiny? 6:03-10:15 Co se teď, po Prigožinově smrti, v Rusku může dít? A jak budou wagnerovci dále působit například v Africe? 10:15-15:52 Jak se bude vyvíjet ukrajinská protiofenziva? Může Krym výhledově padnout? Vstupuje Ukrajina do nové fáze ofenzivy, anebo je situace zaseknutá? 15:52-21:07 Proč podle Svárovského Ukrajinci nedělají ve své vojenské strategii chyby, i když různé zahraniční zdroje kritizují například rozložení sil na frontě? 21:07-24:23 Mohou se o ofenzivu pokusit i Rusové, nebo sledujeme začátek opotřebovávací bitvy? 24:23-27:41 Může podle Svárovského rozhodnout válku ještě něco jiného než boj na frontě?

