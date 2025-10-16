"Absolutní nesmysl." S jednou panickou atakou se k psychiatrovi nechodí, říká Kasal

Dostupnost péče pro pacienty se závažnými duševními poruchami se zlepšila, uznává psychiatr. Pro zbylé pacienty, kteří tvoří asi 80 procent celku, jsou ale kapacity stále nedostatečné. Problém je podle Kasala v nastavení systému, kdy je dostupnost odpovídající péče při duševních problémech podmíněna návštěvou psychiatra nebo psychologa. Řešením by byla třeba nabídka okamžitě dostupného online řešení.
"V tomhle jsme velmi za Evropou a světem, kde se nabídka digitální terapie a podobných řešení velmi rozvíjí," konstatuje s tím, že například ve Velké Británii jsou v péči o duševní zdraví významně zapojeni i sociální pracovníci nebo zdravotní sestry.
"Říká se tomu stepped care model, který označuje to, že bychom v péči měli poskytovat pomoc adekvátní konkrétním problémům. Je absolutní nesmysl, aby člověk, který měl jednu panickou ataku nebo se trápí nějakými intermitentními (občasnými) úzkostmi, které souvisí s jeho životní situací, chodil rovnou k psychiatrovi."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:44 Jak duševně unavená je dnes společnost a co se s tím dá dělat? Pod jak velkým společenským tlakem žije dnešní mladá generace? Jaké problémy trápí ty úplně nejmladší? Učí se dnešní mladí obstát hlavně sami před sebou?
04:44-09:47 Proč není fér nálepkovat mladé jako "sněhové vločky"? V čem je přínos otevřenosti o duševních potížích? Proč je těžké odolat srovnávání na sociálních sítích?
09:47-14:53 Je užitečné, když influenceři otevřeně přiznávají psychické vyčerpání? Co vystihuje věta "vyčerpané receptory z toho, že mám vše" - vede honba za rychlým dopaminem k vyčerpání?
14:53-19:58 Podléhají tlaku na výkon i rodiče a může z toho plynout vyhoření dítěte? Je dnes objektivně víc mladých s psychickými problémy? Jak moc je psychiatrická péče v Česku zahlcená?
19:58-25:03 Věnuje stát duševnímu zdraví dostatečnou pozornost? Jaké tři priority by měl mít nový ministr zdravotnictví pro dostupnější péči? K čemu může vést, když člověk na pomoc čeká týdny až měsíce?
25:03-29:10 Jaké jsou dlouhodobé společenské dopady zanedbané duševní péče? Je dnešní svět pro dospělé stresovější? Jakou roli hraje kvalita mezilidských vztahů a proč se zhoršuje? Kdy má člověk zpozornět a vyhledat odbornou pomoc?