Benda: Babiš vykřikuje, bude to ošklivé. Úniky z Blažkovy kauzy jsou pro zemi smrtící

Jestli bitcoinová aféra ublíží ODS a celé koalici Spolu u voličů, se podle předsedy poslaneckého klubu občanských demokratů Marka Bendy ukáže v následujících týdnech a měsících. "Je to (bitcoiny) dar pro ministerstvo spravedlnosti. Dobře, možná z nějakých pochybných zdrojů, ale není to o tom, že by někdo něco ukradl,“ hájí Pavla Blažka s tím, že z podstaty nelze mluvit o korupci.

Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou kritizuje úniky ze soudních spisů. "Dlouhodobě si myslím, že tímhle způsobem online informovat o trestním řízení je smrtící pro celou zemi," říká ve Spotlightu. Probíhající mimořádná schůze a kroky opozice podle něj povedou k hlasování o nedůvěře vládě. "(Andrej) Babiš už vykřikoval, ať všichni odejdeme, to by byl jeho sen, vrátit se do 'Národní fronty.'" Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-06:01 Jaká je nálada v ODS vůči ministru v demisi Blažkovi? Proč nepřišel do sněmovny? Jaký očekává výsledek mimořádné schůze sněmovny? Bude to pro STAN příležitost elegantně vystoupit z vlády? 06:01-10:09 Proč se Blažek nezeptal odborníka na kryptoměny, poslance Havránka? Chlubil se Benda historkou o kryptoměnách i Bendovi? A nepřipadalo mu na tom nic zvláštního? Co se dárci Jiříkovskému podařilo s ministerstvem upéct? 10:09-15:27 Jaký měl Blažek před kauzou vztahy s poslanci hnutí ANO? Jaký je skutečný Pavel Blažek? Měl zákulisní vliv? 15:37-20:05 Je pořád směrem k podzimním volbám optimista? Co bude pro SPOLU, potažmo ODS, hranicí úspěchu? Rezignuje při neúspěchu ve volbách Petr Fiala na post předsedy ODS? 20:05-23:20 Existuje jiná varianta povolební koaliční spolupráce, než SPOLU a STAN, popřípadě Piráti?