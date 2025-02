Byla to skoro poprava, žáci dostali boxerkou, říká o přijímačkách nanečisto expert

Podávání přihlášek na střední školy je v plném proudu a tentokrát si je díky Cermatu mohli žáci zkusit i nanečisto. Cvičné testy měly žákům usnadnit výběr dalšího zaměření, nicméně zkoušky se setkaly spíše s negativním přijetím. Podle programového ředitele EDUin Miroslava Hřebeckého je myšlenka "zkoušek nanečisto" dobrá, nicméně nastavená obtížnost a forma zkoušek nebyla dobře zvolena.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

01:15-04:55 V jakém stavu jsou přijímačky na střední školy? Proč jsou s nimi každý rok problémy a jsou k něčemu testy "nanečisto"? Pomáhá Cermat těm, kdo nemají přístup ke komerčním přípravným testům? A jaký vliv mají přijímačky na duševní zdraví žáků?

04:55-10:22 Nebylo by lepší nechat děti rozhodovat o své budoucnosti až v dospělosti? Jaké jsou vztahy mezi dosaženým vzděláním a uplatněním na trhu práce? A proč je vzdělávací systém decentralizovaný?

10:22-15:01 Jak krajské politické změny mění směr vzdělávací politiky? Proč děti v Česku chodí do školy nerady a jak se to projevuje ve výsledcích mezinárodních výzkumů? A jak důležité je zapojení moderních technologií do výuky?

15:01-20:13 Proč se nedaří více přiblížit moderním trendům ve vzdělávání jako v jiných zemích? A proč se nedaří implementovat dlouhodobé strategie?

20:13-31:44 Jak by měl fungovat moderní proces výběru školy a co by měly školy požadovat od uchazečů? A jaké kompetence a gramotnosti by měl mít student 21. století?