Spotlight

Čert vem Rusko. Tohle bude sakra velký průšvih, varuje před Putinovými plány Just

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 10 hodinami
Do Ruska přijíždí čím dál víc turistů ze zemí Perského zálivu, říká novinářka Lucie Sulovská. Ona sama Moskvu nedávno také navštívila. „Člověka praští do očí, že takhle si metropoli válčící země nepředstavuje,“ shrnuje na úvod rozhovoru své dojmy. Přítomnost války prý připomínají hlavně billboardy motivující ke vstupu do armády.

Podle Jiřího Justa, který v Moskvě žije dlouhodobě a se Sulovskou připravuje podcast Kaviárové tousty, vsadil Vladimir Putin na to, že Ukrajinu "vyšťaví" - jak lidsky, tak finančně a ekonomicky. "Když to nejde v uvozovkách po dobrém a Putin nezíská to území, tak si ho zkrátka dobude. A je mu úplně jedno, co nebo kolik to bude stát," konstatuje.

Host Matyáše Zrna se domnívá, že je v tom dávka putinovského sarkasmu a cynismu. Když se mluví o uzavření míru na stávající linii fronty, posune si ji tam, kam chce a teprve potom na něj bude ochoten přistoupit, glosuje novinář.

"Mně se zdá, že taková je teď strategie. A to říkám samozřejmě s velkými obavami ohledně Ukrajiny. Čert vem Rusko, ale my tady hovoříme o evropské bezpečnosti, o Ukrajině, o Evropě… A já jsem niterně přesvědčený, že to bude sakra velký průšvih."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:37 Jak působí na návštěvníky válečná Moskva? Je to běžný cíl turistů? Cílí náboráři do armády spíš na peníze nebo na patriotismus? Pocházejí pracovní migranti hlavně z postsovětské Střední Asie?

04:37-10:16 Otevřelo se Rusko i pracovníkům z Indie a afrických zemí? Snaží se režim, aby většina Rusů válku pociťovala co nejméně?

10:16-17:39 Je Putin připraven vést válku i třeba dalších deset let? Stává se, že rodiny muže přímo motivují, aby šli do války? Jsou odvedenci často šokovaní realitou bojiště?

17:39-24:05 Proč Rusko verbuje i cizince? Jsou v ruské armádě nadprůměrně zastoupeny etnické menšiny? Existuje ještě Wagnerova skupina a kde nyní působí?

24:05-29:46 Proč etničtí Rusové vstupují do čečenských jednotek? Jaké je aktuální postavení Ramzana Kadyrova v kremelské hierarchii? Jak sankce ovlivnily dostupnost západního zboží?

29:46-37:32 Nebyla část sankcí spíš jen morálním signálem? Jak Kreml a ruská média zobrazují Donalda Trumpa a Evropu? Co Putin požaduje pro případné příměří?

37:32-43:47 Čte Putin tlak na příměří jako projev slabosti? Co na něj skutečně platí? 

43:47-50:38 Tlačí Putina někdo z jeho okolí do ukončení války? Může se Rusko zhroutit samo do sebe? A je moudré na to spoléhat?

 
Spotlight Matyáš Zrno Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Matyáše Zrna Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022
Následující videa
"Žádný takový film nevznikl." OnlyFans je emocionální dřina, říká dokumentaristka
28:47
"Žádný takový film nevznikl." OnlyFans je emocionální dřina, říká dokumentaristka
Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní
34:09
Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní
Šel bourat staletou říši. Masaryk riskoval vše a byl bezohledně statečný, říká Velek
41:45
Šel bourat staletou říši. Masaryk riskoval vše a byl bezohledně statečný, říká Velek
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
29:59
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
Debata HN: Od cihly k podílu: Co čekat od realitních fondů
58:34
Debata HN: Od cihly k podílu: Co čekat od realitních fondů
"Žádný takový film nevznikl." OnlyFans je emocionální dřina, říká dokumentaristka
28:47
"Žádný takový film nevznikl." OnlyFans je emocionální dřina, říká dokumentaristka
Místo cihel moduly: Kamion dům přiveze v pár kusech nebo ho přestěhuje jinam
54:15
Místo cihel moduly: Kamion dům přiveze v pár kusech nebo ho přestěhuje jinam
Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní
34:09
Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní
Šel bourat staletou říši. Masaryk riskoval vše a byl bezohledně statečný, říká Velek
41:45
Šel bourat staletou říši. Masaryk riskoval vše a byl bezohledně statečný, říká Velek
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
29:59
Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
Odebírat levnou elektřinu a ukládat ji. Chytré řízení ušetří i dvě třetiny nákladů
43:57
Odebírat levnou elektřinu a ukládat ji. Chytré řízení ušetří i dvě třetiny nákladů
"Ženy toho zvládnou hodně, hejtům se směju." Farmářka s motorovkou boří stereotypy
18:49
"Ženy toho zvládnou hodně, hejtům se směju." Farmářka s motorovkou boří stereotypy
Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková
32:47
Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková