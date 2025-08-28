Spotlight

Dvořák: Putin je diktátor Hitlerova typu. Zpráskanému Rusku může vládnout až do 90

před 10 hodinami
V dané chvíli je problémem všeho samotný Donald Trump a velmi měkká Evropa, která si počíná jako na konci 30. let. "A všichni dobře víme, jak to dopadlo," konstatuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:57 Je vůbec možné s Putinem politicky jednat a čekat od něj férové chování? Proč se ho Trumpovi nedaří krotit - je to jeho styl, nebo zatím nebyl donucen ke kompromisu?

04:57-09:34 Jakou taktiku by měl Západ zvolit - a má ještě nějaké účinné nástroje, které nevyužil? Hraje roli i to, že je Putin (zdánlivě) na sklonku své politické kariéry a nemá co ztratit?

09:34-17:41 Dokázalo někdy něco ovlivnit jeho kroky nebo rozhodování? Má dnes Kreml větší moc než oligarchové? Jak si Putinův režim i přes obrovské ztráty udržuje loajalitu společnosti?

17:41-20:58 Sdílí představu "velkoruského práva" na Ukrajinu skutečně většina Rusů? Nakolik je upřímné zklamání Trumpa po jednáních s Putinem - a opravdu Putin Trumpa obehrává?

20:58-25:13 Může mít Trump s Ruskem nějaké osobní či obchodní vazby, které veřejnost nezná? Čím může Rusko dál držet Západ v šachu?

25:13-30:05 Jak ruští oligarchové obcházejí sankce - bohatnou na válce, nebo spíše ztrácejí? Proč v Rusku záhadně umírají politici a podnikatelé - co případy spojuje? Existuje dnes v Moskvě viditelnější protiputinovský vzdor?

30:05-36:54 Co to znamená, když i guvernérka Ruské centrální banky varuje před vyčerpanými financemi, zatímco Putin to odmítá? Jaká budoucnost čeká Rusko po Putinovi - přijde tvrdší nástupce, nebo období mocenského boje?

 
