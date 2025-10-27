Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-05:07 Kdo je pro vyjednavače "nejtvrdší oříšek"? Podle čeho Dolník pozná, že případ bude mimořádně náročný? Jak se za posledních deset až dvacet let proměnily teroristické organizace? V čem jsou dnes útočníci nevyzpytatelní?
05:07-09:27 Jak mají média informovat o terorismu, aby jim nedělala službu? Kde leží hranice mezi extremistickým hnutím a teroristickou organizací? V čem je při vyjednávání specifická pozice hnutí Hamás?
09:27-15:10 Přibývá únosů? Jaký je jejich hlavní motiv? Na koho únosci nejčastěji cílí? Co spouští zásah vyjednavačů? Jak si v cizím prostředí získávají důvěru rodiny rukojmího a jak zvládají vlastní emoce?
15:10-20:54 Jakou roli hrají psychologické dovednosti? Co obnáší "dostat se únosci pod kůži"? Jaký profil mívají únosci v organizacích typu Boko Haram nebo Islámský stát? A existuje nějaký jednotný profil, nebo jde o pestré spektrum?
20:54-25:24 Byl někdy Dolník sám v bezprostředním ohrožení života? Jak profese vyjednavače zasahuje do jeho civilního a rodinného života? Co by si měl uvědomit člověk, který chce tuhle práci dělat? Jak se dívá na manipulaci vs. férové ovlivňování?
25:24-29:50 Jak se projevují vyjednávací principy v politice - dochází skutečné k vyjednávání "za zavřenými dveřmi" jinak než v televizních debatách? Jak jednat s protivníkem, který chce válčit a nedodržuje dohody? Jak by měl vypadat efektivní proces vedoucí k dohodě s Ruskem?