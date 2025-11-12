Spotlight

"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1

Tým Spotlight Tým Spotlight
včera
Ukrajinská armáda ze všech sil zápasí o strategické město Pokrovsk a přilehlé okolí. Bezpečnostní expert Vlastislav Bříza ale upozorňuje, že základní cíle, po kterých ruské impérium prahne, dosaženy nebyly. Únava podle něj aktuálně panuje na obou stranách konfliktu.

Host Zuzany Tvarůžkové se domnívá, že Pokrovsk už tentokrát skutečně nejspíš padne. "Nicméně ta situace, o které se bavíme, tady byla již před rokem a čtvrt. Bylo to v srpnu loňského roku, kdy média v celé západní Evropě psala, že Pokrovsk padne během desítek hodin. A nic takového se nestalo. Je vidět, že Ukrajina má pořád vůli, odhodlání a morálku se bránit."

Situace v Pokrovsku je taková, že převaha vojáků je 8:1 pro Rusko. Pokud jde o klíčový prvek pro vedení boje na linii dotyku - drony - je to dokonce 10:1. "Ta převaha je fatální, ale v případě prohry to nebude katastrofa. Bude to problém především pro morální integritu Ukrajiny, protože je to určitý symbol."

Případný pád Pokrovsku podtrhne důležitost zbylého území Donbasu. "Ukrajinci stihli za Pokrovskem postavit novou obrannou linii a mají ve své moci pevnostní, padesát kilometrů dlouhý pás měst, který je vyztužen protitankovými zákopy, ostnatým drátem, minovými poli…"

Pevnostní města, o kterých je řeč, nejsou budována pouhé tři roky války, ale již od roku 2014, připomíná expert. A právě teď se ukazuje, proč bylo tak důležité, že Ukrajina "neodevzdala" Rusku celý Donbas, jak agresor nejednou požadoval. "Ukrajina začala tyto opěrné body opevňovat právě proto, že kdyby tato města padla, tak se před nepřítelem otevře velká rovná pláň, která sahá až k Dněpru," tvrdí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:07 Jak vyčerpané jsou ukrajinské jednotky? Překvapuje Vlastislava Břízu, jak dlouho Ukrajinci drží Pokrovsk? Nestojí Ukrajina před dilematem: ustoupit a riskovat ruské propagandistické vítězství, nebo dále krvácet?

05:07-11:21 Umocnila ruská agrese v Rusku propagandu? Jak probíhají boje v aglomeraci Pokrovsk-Myrnohrad? Naznačují "útočné roty" žen, že Rusku docházejí vojáci?

11:21-17:09 Čím si Bříza vysvětluje loajalitu Rusů? V jakém stavu je dnes ukrajinská armáda a jaká je ochota k mobilizaci? V jaké fázi opotřebovávací války se konflikt na konci čtvrtého roku nachází? Co ukazuje zrušené jednání v Budapešti o šancích na příměří a o Trumpově strategii vůči Putinovi?

17:09-27:19 V čem překvapuje nebo selhává Donald Trump? Posouvá se jeho strategie správným směrem? Dává smysl jeho výzva k přípravě USA na opětovné testování jaderných zbraní?

27:19-33:55 Je prohlášení o jaderných testech adekvátní odpovědí na ruské "zázračné" zbraně? Co evropské "dronové incidenty" prozrazují o bezradnosti či připravenosti Evropy? Má být Západ v reakcích razantnější?

33:55-37:45 Potřebuje Evropa protidronovou "zeď" a další systémy protivzdušné obrany? Jak budoucí vláda Andreje Babiše změní český přístup k Ukrajině? Co naznačuje přehodnocování muniční iniciativy?

 
Spotlight Tým Spotlight Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Zuzany Tvarůžkové
Následující videa
Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
37:48
Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
33:05
106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
32:45
Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
29:36
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
37:48
Afrika už se hroutí. Evropě hrozí katastrofický scénář a média mlčí, tvrdí futurolog
Andrej Babiš jednal s prezidentem Pavlem. Podívejte se na brífink
Andrej Babiš jednal s prezidentem Pavlem. Podívejte se na brífink
106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
33:05
106 dětí. Dárci spermatu přišla klinika neosobní. S potomky chatuje, říká režisérka
Elektromobilita v Česku ožívá, firmy žádají méně byrokracie
53:35
Elektromobilita v Česku ožívá, firmy žádají méně byrokracie
Utéct z Kuby se nedá, v zátoce jsou žraloci. Ráj socialismu možná nevydrží
14:15
Utéct z Kuby se nedá, v zátoce jsou žraloci. Ráj socialismu možná nevydrží
Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
32:45
Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
29:36
Pazderková: Nejen hajlující Turek. Udělali jsme krok do temna, obavy nejsou přehnané
Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk
34:12
Mátl: Duka byl vizionář. Věděl, co se stane za Merkelové, Zeman s ním byl jiný člověk
Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka
28:58
Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka