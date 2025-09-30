Spotlight

"Führer princip." Babišovo ANO má jednu velkou nevýhodu pro budoucnost, říká Kopeček

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
Se srovnáními politického souboje Andrej Babiš versus Petr Fiala s duelem mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem bych byl opatrný, tvrdí politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. Je opravdu dost jiná doba, v rámci ODS a ČSSD měli tehdejší političtí hegemoni výrazně větší autoritu a měli mnohem větší veřejný respekt, konstatuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00-05:52 Jsou v historii českých voleb takové, u kterých "nešlo o všechno"? Kdy se podařilo vyvolat silnou mobilizační atmosféru?

05:52-10:54 Kdy a proč politika přestala být pro běžné voliče sexy? Lze souboj Babiš vs. Fiala přirovnat k dvojici Klaus vs. Zeman, případně Topolánek vs. Paroubek?

10:54-16:59 V čem je hnutí ANO jiné než typické "protestní" strany, které rychle zaniknou? Není ANO de facto stranou vůdcovského typu?

16:59-23:49 Proč mají Motoristé sobě šanci uspět, zatímco jiné projekty kolem Klause (Svobodní, Hlavu vzhůru, Trikolóra) neuspěly? Hrozí v případě vlády ANO s uskupeními kolem SPD a Stačilo! změna systému nebo posun k autoritářství?

 
Spotlight Tým Spotlight Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 video Spotlight Matyáše Zrna Přehledy Aktuálně.cz
Následující videa
Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu
26:49
Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu
Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
31:46
Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
32:29
"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
30:19
Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
Debata Ekonomu: Zemědělce straší návrh nového rozpočtu Evropské unie
55:35
Debata Ekonomu: Zemědělce straší návrh nového rozpočtu Evropské unie
Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu
26:49
Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu
Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
31:46
Totální představa pekla. Čech organizuje výpravy, na které se nikdo normální nehlásí
"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
32:29
"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala
Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
30:19
Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
33:52
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
Šéfpirát Hřib se tvrdě opřel do Stanjury. A už ví, co nebyl "extra dobrý nápad"
34:34
Šéfpirát Hřib se tvrdě opřel do Stanjury. A už ví, co nebyl "extra dobrý nápad"
"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
31:26
"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
Debata HN: Změňte kromě technologie i mindset, radí firmám experti na digitalizaci
55:32
Debata HN: Změňte kromě technologie i mindset, radí firmám experti na digitalizaci