"Führer princip." Babišovo ANO má jednu velkou nevýhodu pro budoucnost, říká Kopeček

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00-05:52 Jsou v historii českých voleb takové, u kterých "nešlo o všechno"? Kdy se podařilo vyvolat silnou mobilizační atmosféru?
05:52-10:54 Kdy a proč politika přestala být pro běžné voliče sexy? Lze souboj Babiš vs. Fiala přirovnat k dvojici Klaus vs. Zeman, případně Topolánek vs. Paroubek?
10:54-16:59 V čem je hnutí ANO jiné než typické "protestní" strany, které rychle zaniknou? Není ANO de facto stranou vůdcovského typu?
16:59-23:49 Proč mají Motoristé sobě šanci uspět, zatímco jiné projekty kolem Klause (Svobodní, Hlavu vzhůru, Trikolóra) neuspěly? Hrozí v případě vlády ANO s uskupeními kolem SPD a Stačilo! změna systému nebo posun k autoritářství?