Stínový premiér řekl, s kým by šel Babiš do vlády. Zmínil i "přehlídku zoufalství"

Z hlediska hospodaření státu by se podle něj ANO dokázalo dohodnout třeba s Motoristy. Že by byli jejich spojencem komunisté, kteří do letošních voleb vstupují pod značkou Stačilo!, si prý představit nedovede. "Oni mají přístup stále založený na tom, že stát by měl být ten, kdo bude rozhodovat, ten, kdo bude mít vlastně v rukou opratě ekonomiky," vysvětluje.
A velmi skeptický je i ohledně případné vládní spolupráce s SPD. "SPD dnes prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO a my jsme jasně a kategoricky řekli, že to není cesta."
Někdejší ministr průmyslu a obchodu nebo dopravy upozorňuje, že hnutí ANO je pro posilování Severoatlantické aliance a reformu EU. "Jakkoliv Evropskou unii kritizujeme a víme, že se musí reformovat - protože ten současný stav je přehlídka zoufalství -, tak cestou je reforma. Čili žádné diskuse o referendu."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-06:14 Jak pravděpodobné je, že premiérem bude po volbách Karel Havlíček, nikoliv Andrej Babiš? Jaké povolební scénáře hnutí ANO zvažuje? Který z možných koaličních partnerů je jim programově nejbližší? Vylučuje ANO účast komunistů ve vládě?
06:14-11:54 Umí si Karel Havlíček představit ve vládě členy SPD? Jak případně naloží s rozpočtem? Jak se chce vypořádat s chybějícími financemi v dopravě?
11:54-15:43 Je skutečně zajištěno financování dopravních staveb? Zvýší ANO rozpočtový schodek? Vylučuje změnu zákona o rozpočtové odpovědnosti nebo zvyšování daní? Jak chce v prvních letech bez peněz z "šedé ekonomiky" financovat své plány?
15:43-20:27 Kdy reálně očekává zvýšení výkonu ekonomiky, a tedy i příjmů státu? Jaké budou první kroky po nástupu k moci? Co plánuje hnutí ANO s důchody?
20:27-25:07 Je si Havlíček jistý, že ANO vše prosadí i s možným omezeným počtem poslanců? Jsou připraveni prosazovat energetické změny s podporou ODS?
25:07-30:41 Věří, že bude možné nepřijmout emisní povolenky ETS2? Nepřijdeme o prostředky z klimatického fondu a konkurenční výhodu?
30:41-35:22 Jak se staví k Rusku, NATO a EU? Očekává, že SPD po volbách zmírní své postoje k pomoci Ukrajině? Co si myslí o tvrzení koalice Spolu, že by do vlády přizvali "kolaboranty Moskvy"?