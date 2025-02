Janek Ledecký: Byl jsem za největšího dezinformátora. Ukázalo se, že jsem měl pravdu

Během koronavirové pandemie byl neziskovou organizací Evropské hodnoty označen za největšího dezinformátora v rámci covidové krize. Dodnes se kvůli tomu soudí. A přitom – jak sám tvrdí – chce slyšet jen omluvu. "Zvlášť v dnešní době ruské agrese dostává tahle nálepka úplně jiný rozměr," konstatuje muzikant Janek Ledecký.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:25 Jak vznikl celovečerní dokumentární film Všechno bude fajn? Co se do snímku nevešlo a bylo opravdu fajn úplně všechno?

05:25-08:46 Jak se zrodil muzikál Iago podle Shakespearova Othella? A jak ho ovlivnily události na Blízkém východě?

08:46-17:45 Už léta se Janek Ledecký soudí kvůli označení za dezinformátora - blíží se rozhodnutí? Stojí si za svými vyjádřeními z období covidové pandemie? Přemýšlí nad tím, co řekne veřejně, nebo se řídí intuicí?

17:45-40:48 Přemýšlel někdy, že by se věnoval právnické profesi, kterou vystudoval? Jak přišel na to, že by se mohl stát zpěvákem? Jak se stala z Žentouru během půl roku nejhranější kapela? Jaká je Ledeckého nejoblíbenější písnička z repertoáru? Jak těžké bylo naučit se psát texty a jaký je to proces?Zasáhne do skládání umělá inteligence?

40:48-43:33 Věří na život po životě? Jaké má plány do budoucna a co by si rád ještě splnil? Má nějaký recept na šťastnou rodinu?