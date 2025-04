"Je velmi zajímavé, co se děje při zdražení alkoholu." Adiktolog má i jiné návrhy

Zdražování alkoholu by podle adiktologa Miroslava Bartáka daleko víc působilo paradoxně na ty, kteří pijí méně. "Často přesvědčujeme přesvědčené, ale musíme se více zaměřit na ty, kteří užívají alkohol rizikově," vysvětluje. Dodává ale, že celopopulační přístup je určitě také na místě.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-08:02 Je alkohol tvrdá a zrádná droga? Pořád platí, že jsou Češi nejen spotřebou, ale i tolerancí k pití alkoholu na světové špičce? Co by měly dělat vlády, aby snížily spotřebu alkoholu u svých občanů. A proč je to důležité?

08:02-16:01 Proč nestačí dříve vymezené bariéry o tom kdy, kde a kdo nesmí alkohol požívat? Proč politické elity nevěnují více pozornosti problematice alkoholu? Jak silným hráčem je alkoholová lobby?

16:01-20:42 Fungují taková omezení, jako je zákaz pití alkoholu na veřejnosti? Jakou roli v přístupu k alkoholu sehrává rodina? Měl by být alkohol v České republice dražší? Ukazují statistiky, že se v zemích s dražším alkoholem pije méně a je i méně závislých?

20:42-29:23 Zmizí někdy Česko ze světové špičky v konzumaci alkoholu? Jak člověk pozná, že už pití nemá pod kontrolou? Jak velké množství lidí se závislostí si svůj problém neuvědomuje? Jak velký problém je skryté pití a čeho bychom si v takových případech měli všímat? Co znamená pro tělo suchý únor u člověka, který se jinak alkoholu nevyhýbá?