Spotlight

Jsme ochotní na svých tématech vykrvácet. Havlíčkovi už se nesměju, říká Bartoš

Tým Spotlight Tým Spotlight
6. 8. 2025 8:00
"Ve sněmovně už jsme druhé volební období. Víme už, že ten život je taky trošku seriózní," říká někdejší předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Politika je podle něj skutečně tvrdá práce a velká zodpovědnost. "Na mně se to myslím podepsalo – ve smyslu toho, jak vnímám jednotlivé politické věci, reakce společnosti a podobně."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:53 Co se změnilo od doby, kdy Piráti přišli do sněmovny jako "nová vlna" politiky? Vnímá frustraci voličů? Jak se na něm podepsalo působení ve vysoké politice? Jaká špatná rozhodnutí udělal? Proč už se za vražedné tempo nesměje někdejšímu dvojministrovi Karlu Havlíčkovi (ANO)?

04:53-10:03 Neztratili Piráti spojení s mladými voliči? Zabírá pořád sdílení festivalů a tanečků na sociálních sítích? Na jaký druh nerozhodnutých voličů dnes Piráti míří?

10:03-16:23 Kde se dnes Pirátská strana ideově nachází? Proč je bydlení stále takový problém? Jak se vyrovnal se svým neslavným koncem na ministerstvu pro místní rozvoj?

16:23-21:46 Kde jsou kořeny problému s digitalizací a jakou udělal sebereflexi? Co České republice chybí, aby měla funkční stát?

21:46-27:51 Proč se v Česku stále daří korupci? V kampani Piráti prohlašují, že nejsou populisti - jak tedy chtějí docílit "zlevnění života"?

27:51-31:57 Kdo je pro Piráty po zkušenosti ve vládě přijatelným politickým partnerem? Jak se staví k nutnosti navyšování výdajů na obranu?

 
Spotlight Tým Spotlight Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Zuzany Tvarůžkové
Následující videa
"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
35:26
"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
Zapomeňte na KGB. "Nové" tajné služby Ruska se nezastaví před ničím, varuje Paďourek
20:10
Zapomeňte na KGB. "Nové" tajné služby Ruska se nezastaví před ničím, varuje Paďourek
Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek
33:23
Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek
Hodnoty jako předmět ve škole? Lidem zásadně ovlivňují život, říká expertka
35:37
Hodnoty jako předmět ve škole? Lidem zásadně ovlivňují život, říká expertka
"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
35:26
"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
Zapomeňte na KGB. "Nové" tajné služby Ruska se nezastaví před ničím, varuje Paďourek
20:10
Zapomeňte na KGB. "Nové" tajné služby Ruska se nezastaví před ničím, varuje Paďourek
Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek
33:23
Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek
Plán na obří dům, ale peníze jen na polovinu. Rozpočet si ověřte předem, radí experti
50:46
Plán na obří dům, ale peníze jen na polovinu. Rozpočet si ověřte předem, radí experti
Hodnoty jako předmět ve škole? Lidem zásadně ovlivňují život, říká expertka
35:37
Hodnoty jako předmět ve škole? Lidem zásadně ovlivňují život, říká expertka
"Trendem je alkohol ubírat." Sládci se podřizují chutím českých pivařů
31:23
"Trendem je alkohol ubírat." Sládci se podřizují chutím českých pivařů
Češi nyní hudrují na chladné léto. "Pletou se," vzkazuje jim klimatolog
30:16
Češi nyní hudrují na chladné léto. "Pletou se," vzkazuje jim klimatolog
Vagovič: Vaření žáby na Slovensku. Hrnou se šokující zprávy, Fica atentát změnil
27:30
Vagovič: Vaření žáby na Slovensku. Hrnou se šokující zprávy, Fica atentát změnil
Generační trauma se propíše do genů. Dá se s tím ale pracovat, říká Anna Fodorová
34:16
Generační trauma se propíše do genů. Dá se s tím ale pracovat, říká Anna Fodorová