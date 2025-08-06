Jsme ochotní na svých tématech vykrvácet. Havlíčkovi už se nesměju, říká Bartoš

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:53 Co se změnilo od doby, kdy Piráti přišli do sněmovny jako "nová vlna" politiky? Vnímá frustraci voličů? Jak se na něm podepsalo působení ve vysoké politice? Jaká špatná rozhodnutí udělal? Proč už se za vražedné tempo nesměje někdejšímu dvojministrovi Karlu Havlíčkovi (ANO)?
04:53-10:03 Neztratili Piráti spojení s mladými voliči? Zabírá pořád sdílení festivalů a tanečků na sociálních sítích? Na jaký druh nerozhodnutých voličů dnes Piráti míří?
10:03-16:23 Kde se dnes Pirátská strana ideově nachází? Proč je bydlení stále takový problém? Jak se vyrovnal se svým neslavným koncem na ministerstvu pro místní rozvoj?
16:23-21:46 Kde jsou kořeny problému s digitalizací a jakou udělal sebereflexi? Co České republice chybí, aby měla funkční stát?
21:46-27:51 Proč se v Česku stále daří korupci? V kampani Piráti prohlašují, že nejsou populisti - jak tedy chtějí docílit "zlevnění života"?
27:51-31:57 Kdo je pro Piráty po zkušenosti ve vládě přijatelným politickým partnerem? Jak se staví k nutnosti navyšování výdajů na obranu?