Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-04:00 Kam se Česko po těchto volbách řítí? Má obavy z nějakého povolebního scénáře? Jak se za dobu jeho tvorby tuzemská politika proměnila? Může v dnešním prostředí uspět někdo, kdo věcně a slušně argumentuje?
04:00-09:15 Co mu rozhovory s politiky o nich samotných prozradily? Skutečně po volbách končí s natáčením politických videí a co ho k tomu dovedlo?
09:15-15:08 Jsou jeho debaty spíš show, nebo se snaží o věcnou oponenturu? Proč se nepovedlo domluvit natáčení s premiérem? Kdo ho v poslední době pozitivně překvapil?
15:08-19:05 Došlo na Špačkově megadebatě k opravdovému sblížení Pirátů a STAN? Má pocit, že si mezi politiky vybudoval respekt a vliv? Změnila ho instagramová a youtuberská sláva?
19:05-23:41 V jaké zemi podle něj žijeme a jak vidí perspektivu Česka? Jak na něj působí letošní kampaň plná "bizarností" a lovu mladých na sítích? Není problém i ve voličích?
23:41-28:53 Jak výrazně podle něj sociální sítě zhoršily chování politiků? Jak se vyznat ve změti reklam, nátlaku a falešných účtů? Co potřebují mladí lidé od politiků slyšet a jaké vize by mladé voliče přesvědčily?
28:53-30:52 Kam chce dál profesně směřovat a má nějaké sny? Jaké profesní plány má bezprostředně po volbách?