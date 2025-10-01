Spotlight

Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček

před 10 hodinami
Při moderování předvolebních debat mě překvapilo, že někteří politici nechtějí nebo nepovažují za nutné k mladšímu obecenstvu hovořit, říká youtuber a vystudovaný politolog Jan Špaček. U některých tomu údajně rozumí – třeba Tomiu Okamurovi by jako člen volebního týmu poradil totéž, u jiných jde ale podle něj o nepochopení situace.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-04:00 Kam se Česko po těchto volbách řítí? Má obavy z nějakého povolebního scénáře? Jak se za dobu jeho tvorby tuzemská politika proměnila? Může v dnešním prostředí uspět někdo, kdo věcně a slušně argumentuje?

04:00-09:15 Co mu rozhovory s politiky o nich samotných prozradily? Skutečně po volbách končí s natáčením politických videí a co ho k tomu dovedlo? 

09:15-15:08 Jsou jeho debaty spíš show, nebo se snaží o věcnou oponenturu? Proč se nepovedlo domluvit natáčení s premiérem? Kdo ho v poslední době pozitivně překvapil?

15:08-19:05 Došlo na Špačkově megadebatě k opravdovému sblížení Pirátů a STAN? Má pocit, že si mezi politiky vybudoval respekt a vliv? Změnila ho instagramová a youtuberská sláva?

19:05-23:41 V jaké zemi podle něj žijeme a jak vidí perspektivu Česka? Jak na něj působí letošní kampaň plná "bizarností" a lovu mladých na sítích? Není problém i ve voličích?

23:41-28:53 Jak výrazně podle něj sociální sítě zhoršily chování politiků? Jak se vyznat ve změti reklam, nátlaku a falešných účtů? Co potřebují mladí lidé od politiků slyšet a jaké vize by mladé voliče přesvědčily?

28:53-30:52 Kam chce dál profesně směřovat a má nějaké sny? Jaké profesní plány má bezprostředně po volbách?

 
