Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí “premiér” Mlynář

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-04:35 Splnil se Vladimíru Mlynářovi sen být premiérem? Co ukazuje Wargame: Česko o připravenosti České republiky?
04:35-10:06 Jak se v simulaci dál vyvíjela mezinárodní situace kolem Lotyšska? Jak do děje vstupují Spojené státy americké a přesuny aliančních sil?
10:06-13:40 Jak nakonec státy NATO zareagovaly, když Rusko zaútočilo na Lotyšsko a USA se stáhly? Jaké konkrétní překážky komplikovaly rozhodování vlády?
13:40-18:39 Jak se k obraně Lotyšska stavěli Francouzi a Němci? Jaký byl ve hře postoj prezidenta USA J. D. Vance k Evropě?
18:39-24:02 Jaké byly Mlynářovy pocity během hry od počáteční nadsázky po tíživé finále? Co přesně se v příběhu stalo při teroristickém útoku v Praze?
18:39-24:02 Jaké byly Mlynářovy pocity během hry od počáteční nadsázky po tíživé finále? Co přesně se v příběhu stalo při teroristickém útoku v Praze?