Mrazivý simulátor válečné hrozby. Začalo to drony na Václaváku, líčí “premiér” Mlynář

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 15 hodinami
Podcastová série Wargame: Česko přináší simulaci, v níž Praha čelí eskalujícímu napětí mezi Ruskem a NATO. Je jaro 2029. Válka na Ukrajině skončila, Rusko ovládá pětinu ukrajinského území a Bělorusko. Spojené státy stáhly z Evropy třetinu svých sil. U lotyšských hranic se objevují tisícovky ruských vojáků. Lotyšsko žádá o pomoc a chce aktivovat článek 4 smlouvy o Severoatlantické alianci.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-04:35 Splnil se Vladimíru Mlynářovi sen být premiérem? Co ukazuje Wargame: Česko o připravenosti České republiky?

04:35-10:06 Jak se v simulaci dál vyvíjela mezinárodní situace kolem Lotyšska? Jak do děje vstupují Spojené státy americké a přesuny aliančních sil?

10:06-13:40 Jak nakonec státy NATO zareagovaly, když Rusko zaútočilo na Lotyšsko a USA se stáhly? Jaké konkrétní překážky komplikovaly rozhodování vlády?

13:40-18:39 Jak se k obraně Lotyšska stavěli Francouzi a Němci? Jaký byl ve hře postoj prezidenta USA J. D. Vance k Evropě?

18:39-24:02 Jaké byly Mlynářovy pocity během hry od počáteční nadsázky po tíživé finále? Co přesně se v příběhu stalo při teroristickém útoku v Praze?

