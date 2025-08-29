Spotlight

Nechápete současné umění? Často je opravdu jenom blbý, přiznává šéf galerie Dox

Tereza Engelová Tereza Engelová
před 21 hodinami
Výtvarné umění je oblast, která přitahuje spoustu snobů. Také proto, že jde o obrovský byznys, říká ředitel Centra současného umění Dox Leoš Válka. Na rozdíl od umění, v matematice nebo exaktních vědách se hned pozná, jestli víte, o čem mluvíte, glosuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:36 Jaká je návštěvnost galerií v létě? Přijíždějí lidé do Doxu spíš kvůli budově, nebo hlavně kvůli výstavám? Dá se už při plánování odhadnout, jak úspěšná a navštěvovaná bude výstava?

04:36-11:38 Podílel se David Lynch osobně na přípravě výstavy Up in Flames? Je svoboda a sebevědomí to, co umění skutečně potřebuje? A dá se definovat "dobré umění"?

11:38-17:53 Proč má současné umění pověst něčeho, čemu "lidé nerozumí"? Co je největší přínos umění? Může nás ještě překvapit?

17:53-23:23 Co Válku k umění přitáhlo? Bylo těžké prosadit se v prostředí, ve kterém neměl odborné zázemí? Může galerie vydělávat?

23:23-29:00 Proč se rozhodl založit galerii, když to nebyl jeho sen? Co ho na provozu galerie nejvíc překvapilo a jak obtížné je její financování?

29:00-37:26 Existuje v Česku skutečná státní politika pro podporu umění? Kde se dají sehnat peníze na provoz tak velké instituce? Je české umění na světové úrovni? Chce ještě zvýšit mezinárodní viditelnost Doxu?

 
