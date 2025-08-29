Nechápete současné umění? Často je opravdu jenom blbý, přiznává šéf galerie Dox

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:36 Jaká je návštěvnost galerií v létě? Přijíždějí lidé do Doxu spíš kvůli budově, nebo hlavně kvůli výstavám? Dá se už při plánování odhadnout, jak úspěšná a navštěvovaná bude výstava?
04:36-11:38 Podílel se David Lynch osobně na přípravě výstavy Up in Flames? Je svoboda a sebevědomí to, co umění skutečně potřebuje? A dá se definovat "dobré umění"?
11:38-17:53 Proč má současné umění pověst něčeho, čemu "lidé nerozumí"? Co je největší přínos umění? Může nás ještě překvapit?
17:53-23:23 Co Válku k umění přitáhlo? Bylo těžké prosadit se v prostředí, ve kterém neměl odborné zázemí? Může galerie vydělávat?
23:23-29:00 Proč se rozhodl založit galerii, když to nebyl jeho sen? Co ho na provozu galerie nejvíc překvapilo a jak obtížné je její financování?
29:00-37:26 Existuje v Česku skutečná státní politika pro podporu umění? Kde se dají sehnat peníze na provoz tak velké instituce? Je české umění na světové úrovni? Chce ještě zvýšit mezinárodní viditelnost Doxu?