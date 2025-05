Němcová: Já Konečné říkala, ať to nedělá. Vařily ve mně emoce, vzali mi půlku života

Značný ohlas v médiích i na sociálních sítích vyvolalo jednání senátorky Miroslavy Němcové (ODS) v nedělní politické debatě v České televizi. Za odhozením brožury, kterou na stůl položila komunistka Kateřina Konečná, si nicméně stojí. "Já jsem jí říkala, ať mi to nedává. Pro mě to bylo jako nevyžádaná pošta, spam. Ten taky hned vyhodíte do koše," vysvětluje ve Spotlightu Zuzany Tvarůžkové.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-04:30 Jak Němcovou napadlo odmrštit brožuru, kterou jí v pořadu Otázky Václava Moravce předávala europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná? Lituje toho a nenahrává takové gesto jejím oponentům? 04:30-07:19 Jak se v Rusku vyjadřovali vysocí představitelé k tomu, že senátorce místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Medveděv přál smrt. A má z toho strach? Viní z toho i Kateřinu Konečnou, která podle ní společně s dalšími lidmi ze Stačilo! rozdmýchává hybridní válku? 07:19-18:02 Co si myslí o dvouapůlhodinovém hovoru mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem? Je podle Němcové chyba, že Spojené státy zatím nepřistoupily k dalším sankcím vůči Rusku? Dokázal by někdo s Ruskem jednat lépe než Trump? A jak zvládá jednání Evropská unie? 18:02-23:01 Budou mít politici těžké lidem vysvětlovat navýšení výdajů na obranu? Jaký je hlavní argument vlády, pomocí něhož se to bude snažit lidem ospravedlnit? Co říká lidem, když slyší reakce, že jde jenom o strašení a že žádné přímé ohrožení České republiky nehrozí? 23:01-31:57 Jak zvládla vláda za dobu svého působení komunikaci o klíčových problémech? Jakými chybami současná koalice způsobila to, že jí spadla podpora? Jak senátorka vnímá přešlapy premiéra jako "profesora Nutellu" nebo docílení "německých platů"? A má obavy z toho, že by volby mohl vyhrát Andrej Babiš?