Obrovská Trumpova chyba. Na jeho rozhodnutí s Íránem strašně doplácíme, míní Smetana

Rozhodně si nemyslím, že první věc, kterou by Írán udělal – pokud by získal jaderné zbraně – by bylo jejich použití proti Izraeli. Spíš by šlo o jakousi bezpečnostní pojistku – variantu odstrašení možných útoků nebo invaze, říká expert na jaderné zbraně Michal Smetana. "Chápu ale, že pokud žijete v Izraeli, tak to rozhodně není něco, na co se chcete spoléhat," dodává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-06:36 Jaký je dosah mezinárodní agentury pro atomovou energii a jak získává informace? Jak silná byla obava z toho, že Írán vyrobí jadernou zbraň? 06:36-12:48 Dá se posoudit, jak blízko Íránci k dokončení jaderné zbraně byli? V jakým podmínkách íránský jaderný program vzniká a funguje? Jak účinné byly inspekce íránského jaderného programu? 12:48-18:25 Choval se Írán od roku 2015 až po odstoupení USA od jaderné dohody podle smluvených pravidel? Co vedlo k odstoupení Spojených států a jak na to Írán reagoval? Je lež, že Írán obohacuje uran pouze kvůli energetické bezpečnosti? 18:25-23:23 Když všichni okolo jaderné zbraně mají, proč by je neměl mít Írán? V čem by se zvýšila rizika? Hrozí, že Írán odstoupí i od smlouvy o nešíření jaderných zbraní? Jaké dopady na postavení opozice mají izraelsko-americké útoky? 23:23-26:23 Mohou události posledních týdnů překreslit vlivovou mapu Blízkého a Středního východu? Jak velkou roli hraje skutečnost, že jaderný program je pro Írán součástí národní hrdosti a symbolem vědeckého pokroku? 26:23-30:49 Jak se komplikují diplomatická jednání směřující k dohodě? Mohou být součástí ekonomické pobídky?