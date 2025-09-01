Spotlight

Poslední šance proti Babišovi. Sociolog popsal, na co Spolu vsadí v závěru kampaně

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 19 hodinami
Aktuální předvolební situaci lze z pohledu analytiků srovnat se standardním dusnem, které bývá před velkými volbami, tvrdí sociolog ze společnosti STEM Martin Kratochvíl. Tuzemská politika vytváří dva velké voličské bloky, které jsou čím dál tím rozdělenější. "A čím dál tím méně lidí je ochotných napřímo přecházet z jedné strany na druhou," podotýká.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:39 Čekají nás letos jiné volby než v minulosti? A opravdu půjde "o všechno"? Je dnes politická atmosféra v Česku extrémně vyhrocená? Jak politika ovlivňuje náladu ve společnosti?

04:39-10:19 Jak velké je riziko, že se Česko po volbách posune k extrému? Co nejvíce rozděluje voličské skupiny? Jak vysoká bude volební účast? Kdy začal klesat zájem lidí o volby?

10:19-15:28 Proč jsou zklamaní i voliči současné vlády, kteří ji původně podporovali? A ke komu se tentokrát přiklání? Může vládní koalice spoléhat na to, že voliči k volbám přijdou už jen proto, aby nevyhráli extremisté?

15:28-20:26 Co dnes vlastně znamená "extremismus" a jak ho vnímají voliči? Mění se ochota chodit k volbám s věkem? Co platí na prvovoliče?

20:26-25:17 Vytratil se z politických kampaní obsah? A záleží voličům na programech? Jak důležité jsou finálové momenty kampaní - kauzy a zvraty těsně před volbami?

25:17-33:58 Mohou volby nakonec dopadnout jinak, než ukazují průzkumy? Jak sociální sítě proměnily politiku a volební kampaně? Oslovují voliče ostré útoky a parodie? Mají ještě vliv billboardy a plakáty?

 
