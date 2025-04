Práce v 80 stupních, ztratí litry tekutin. Nemohou do důchodu po 65, zlobí se odborář

"Pro nás bylo navýšení důchodového věku opravdu fatální," stěžuje si předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo. "My působíme především v průmyslu a vidíme, v jakém stavu ti lidé jsou třeba v 60 letech," konstatuje s tím, že když docházelo k navyšování věku odchodu do důchodu, měly se zohlednit i náročné profese.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-6:52 Těší se na možnou výměnu vlády po volbách? Jakou zkušenost má s vyjednáváním se současným vedením země? Mohou být vůbec odbory s vládou za dobře? Co všechno by měla případná nová vláda po té staré napravit?

06:52-12:32 V jakém stavu jsou lidé na konci profesní dráhy ve fyzicky náročném povolání? Proč by se ve prospěch těchto lidí nemohli více zapojit samotní zaměstnavatelé? Dočká se někdy Česko skutečně zodpovědné důchodové reformy?

12:32-15:36 Počítá Ďurčo s tím, že by mohl být Andrej Babiš příštím premiérem? Věří, že za jeho případné vlády by šla vyjednávání lepším směrem?

15:36-23:04 Jak může konkurenceschopnost tuzemských průmyslníků přímo ovlivnit samotný stát? Jakou podporu průmyslu by si představoval? Zrušil by Green Deal? Co říká na kroky Donalda Trumpa? Hrozí zavírání podniků?

23:04-28:21 Kolik pracovních míst je ohroženo? Dalo se na Trumpa podruhé v čele USA nějak připravit? Může to být pro Evropu příležitost? Jak těžké bude přenastavit fungování?