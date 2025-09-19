Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-06:00 Jak vnímá volební kampaň? Volil strany, kterým dělal kampaň? Podle čeho se na poslední chvíli rozhodují běžní voliči?
06:00-11:57 Jaký příběh může nabídnout Petr Fiala? Je "lidový" Babiš autentický?
11:57-15:49 Jak ochotně si politici nechávají radit od marketérů? Co říká na to, že se Andrej Babiš při natáčení nechává detailně řídit svým týmem?
15:49-21:03 Jak moc rozhodují povahové rysy kandidáta? Co Marka Prchala v letošních kampaních nejvíc zaujalo?
21:03-24:17 Proč Fialovi "nákupní" video nevyšlo, zatímco Babišovi fungovalo? Proč voličům projde Babišova dovolená, ale Fialovi se vyčítá?
24:17-33:26 Co ho zaujalo na kampani SPD nebo Stačilo!? Proč Piráti rostou a STAN spíš ztrácí?
33:26-36:34 Mají iniciativy typu Milion chvilek nebo Štít demokracie stále reálný vliv?