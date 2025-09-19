Spotlight

Prchal: S Babišem se pracovalo hezky. Rád bych dělal s Decroix, ale teď mě vytočila

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
Zatímco dřív volil stranu, pro kterou připravoval kampaň, dnes se jako mnoho dalších teprve rozhoduje, komu svůj hlas odevzdá, přiznává marketér Marek Prchal. "Udělám to tak, že se rozhodnu na poslední chvíli, což dělá většina voličů," říká.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:00 Jak vnímá volební kampaň? Volil strany, kterým dělal kampaň? Podle čeho se na poslední chvíli rozhodují běžní voliči?

06:00-11:57 Jaký příběh může nabídnout Petr Fiala? Je "lidový" Babiš autentický?

11:57-15:49 Jak ochotně si politici nechávají radit od marketérů? Co říká na to, že se Andrej Babiš při natáčení nechává detailně řídit svým týmem?

15:49-21:03 Jak moc rozhodují povahové rysy kandidáta? Co Marka Prchala v letošních kampaních nejvíc zaujalo?

21:03-24:17 Proč Fialovi "nákupní" video nevyšlo, zatímco Babišovi fungovalo? Proč voličům projde Babišova dovolená, ale Fialovi se vyčítá?

24:17-33:26 Co ho zaujalo na kampani SPD nebo Stačilo!? Proč Piráti rostou a STAN spíš ztrácí?

33:26-36:34 Mají iniciativy typu Milion chvilek nebo Štít demokracie stále reálný vliv?

 
