Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak

Řada trestních kauz, které začínaly rezignací politika, nebo vydáním k trestnímu stíhání a následnou rezignací, se ale nakonec ukázala jako nepodložená, uznává. "Stále mám před očima paní doktorku Parkanovou, ale nebyla jediná."
Pokud by Andrej Babiš byl vydán k trestnímu stíhání, nedá se výsledek soudu předvídat, myslí si host Zuzany Tvarůžkové. Není to tak, že by soud dospěl k nějakému závěru a soudce nižší instance mu "to má jenom vyřídit".
"Soudce může mimo jiné prohlásit, že se to nesrovnává s jeho svědomím." Podle Sokola se v případě Čapí hnízdo můžou české soudy dostat do smyčky, ze které nevidí východisko a je tak možné, že případ znovu skončí u Ústavního soudu.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:50 Jak se podle Sokola od začátku 90. let proměnilo vnímání možného a nemožného v politice? Proč dnes samotné vyšetřování není automatická stopka? Co říká na to, že je podle Andreje Babiše jeho kauza politický proces na objednávku?
04:50-09:31 Je pro policisty nebo státní zástupce "ulovit politika" bráno jako symbol úspěchu? Mají být politici připraveni na to, že je bude dohánět minulost? Jak závažné jsou výroky a projevy Filipa Turka z hlediska politiky a práva?
09:31-15:11 Jak složité je právně prokázat, zda někdo hajloval a s jakým úmyslem? Diskvalifikuje takové jednání člověka z funkce ministra? Jak citlivé a důkazně náročné jsou starší případy obvinění ze znásilnění a co v nich může hrát roli?
15:11-21:28 Jakou roli má sehrát sněmovna při rozhodování o vydání poslanců k trestnímu stíhání? Má politik přijmout a umožnit své vydání? Brání něco tomu, aby byl i pravomocně odsouzený politik předsedou vlády?
21:28-26:37 V jak složité právní situaci je Andrej Babiš po verdiktu vrchního soudu a co z toho plyne pro městský soud? Co Babiše u soudu čeká, pokud bude vydán k trestnímu stíhání?
26:37-31:38 Oslabuje délka Babišovy kauzy víru lidí ve spravedlivý proces? Jak může Babiš vyřešit střet zájmů vůči Agrofertu tak, aby to bylo skutečně transparentní? Jak Tomáš Sokol snáší, že se do politiky dál prosazují lidé s vazbami na bývalou KSČ či její ideové následovníky?