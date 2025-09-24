Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:37 Kolik dronů měsíčně firma U&C UAS vyrobí a čím se liší od zahraniční konkurence? S jakou přesností dovedou drony monitorovat terén? Jak moc počasí komplikuje práci dronů? Jsou problém noční operace?
04:37-09:27 Změnilo užívání dronů charakter a průběh války? Obejde se do budoucna válečný konflikt bez jejich nasazení? Proč má Rusko v oblasti radioelektronického boje náskok? Jaké vlastnosti průzkumných dronů se dají ještě vylepšovat?
09:27-15:42 Je možné, aby dron četl text? Je firma schopna vyrobit drony od začátku do konce vlastními silami? Jak velký je zájem o útočné drony? Evropu znervóznily incidenty s ruskými drony v Polsku či Rumunsku - jaký je Vackův pohled na tyto události?
15:42-19:21 Jak složité je zachytit nepřátelské drony včas? Jak je Česko připraveno na podobnou situaci, jakou zažilo Polsko? Kde má Česko největší slabiny v obraně proti dronům?
19:21-24:49 Jaký obranný štít by NATO a EU potřebovaly, aby se příletům dronů ubránily? Jakou ničivou sílu mohou útočné drony nést? Kolik lidí je v Česku schopných ovládat průzkumné nebo útočné drony?
24:49-30:10 Jaké je v Česku zázemí pro výrobu dronů - může tu vzniknout více firem? Měla by firmy motivovat vláda? Chybí v Česku odborní pracovníci pro výrobu?