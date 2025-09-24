Spotlight

Rusové na Polsko mohou poslat i 1000 dronů. Teď drží stopky a sledují, říká expert

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 4 hodinami
Protivník zkouší reakci NATO, tvrdí o vletu ruských dronů do vzdušného prostoru Polska nebo Rumunska Robert Vacek, provozní ředitel společnosti U&C UAS, která se zabývá výrobou dronů. "Vyhodnocují reakční dobu – kam až doletí, než dojde k jeho sestřelení. To je prostě eskalace nebo příprava na nějaký konflikt."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:37 Kolik dronů měsíčně firma U&C UAS vyrobí a čím se liší od zahraniční konkurence? S jakou přesností dovedou drony monitorovat terén? Jak moc počasí komplikuje práci dronů? Jsou problém noční operace?

04:37-09:27 Změnilo užívání dronů charakter a průběh války? Obejde se do budoucna válečný konflikt bez jejich nasazení? Proč má Rusko v oblasti radioelektronického boje náskok? Jaké vlastnosti průzkumných dronů se dají ještě vylepšovat?

09:27-15:42 Je možné, aby dron četl text? Je firma schopna vyrobit drony od začátku do konce vlastními silami? Jak velký je zájem o útočné drony? Evropu znervóznily incidenty s ruskými drony v Polsku či Rumunsku - jaký je Vackův pohled na tyto události?

15:42-19:21 Jak složité je zachytit nepřátelské drony včas? Jak je Česko připraveno na podobnou situaci, jakou zažilo Polsko? Kde má Česko největší slabiny v obraně proti dronům?

19:21-24:49 Jaký obranný štít by NATO a EU potřebovaly, aby se příletům dronů ubránily? Jakou ničivou sílu mohou útočné drony nést? Kolik lidí je v Česku schopných ovládat průzkumné nebo útočné drony?

24:49-30:10 Jaké je v Česku zázemí pro výrobu dronů - může tu vzniknout více firem? Měla by firmy motivovat vláda? Chybí v Česku odborní pracovníci pro výrobu?

 
Spotlight Tým Spotlight Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Zuzany Tvarůžkové Ruský útok na Ukrajinu 2022 Ukrajina Polsko NATO
Následující videa
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
33:52
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
Šéfpirát Hřib se tvrdě opřel do Stanjury. A už ví, co nebyl "extra dobrý nápad"
34:34
Šéfpirát Hřib se tvrdě opřel do Stanjury. A už ví, co nebyl "extra dobrý nápad"
"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
31:26
"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
Býval Babišův klíčový muž: pracovalo se s ním hezky. Proč to nejde s Decroix?
36:41
Býval Babišův klíčový muž: pracovalo se s ním hezky. Proč to nejde s Decroix?
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
33:52
Jedy se ve velkém přesouvají jinam. Stavaři mají obrovský strach, říká expertka
Šéfpirát Hřib se tvrdě opřel do Stanjury. A už ví, co nebyl "extra dobrý nápad"
34:34
Šéfpirát Hřib se tvrdě opřel do Stanjury. A už ví, co nebyl "extra dobrý nápad"
"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
31:26
"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss
Debata HN: Změňte kromě technologie i mindset, radí firmám experti na digitalizaci
55:32
Debata HN: Změňte kromě technologie i mindset, radí firmám experti na digitalizaci
Býval Babišův klíčový muž: pracovalo se s ním hezky. Proč to nejde s Decroix?
36:41
Býval Babišův klíčový muž: pracovalo se s ním hezky. Proč to nejde s Decroix?
Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?
28:55
Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?
Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů
33:29
Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů
Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc
35:30
Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc
Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh
32:44
Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh