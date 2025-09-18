Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-07:16 Je letošní volební kampaň nudná? Je neúspěšný pokus o atentát pro politika "dar z nebes"? Jde v těchto volbách skutečně "o všechno"?
07:16-11:30 Jak by v praxi vypadalo vládnutí ANO se SPD a dalšími "pseudokoalicemi"? Je hlavní překážkou to, že se nikdo nechce spojit s Andrejem Babišem? Je reálné, že by demokratické strany vstoupily do vlády s ANO kvůli "záchraně západního ukotvení"?
11:30-16:23 Jak Šídlo hodnotí kampaň dvou hlavních rivalů - Andreje Babiše a Petra Fialy? Proč Spolu a Vít Rakušan sází na debaty s lidmi a krátké klipy na sítích?
16:23-21:23 Čím si vysvětluje, že Piráti "vstali z mrtvých" a překonají ve výsledku STAN? Proč kampaň STANu nefunguje?
21:23-25:44 Jakou životnost bude mít poslanecký klub SPD a Stačilo? Je Robert Fico v zákulisním vyjednávání výrazně zkušenější než Andrej Babiš? Není pro Tomia Okamuru vstup do koalice politická sebevražda?
25:44-28:57 Očekává výraznější zásah prezidenta do povolebního vyjednávání? Vstoupí do celé věci i kauza Čapí hnízdo?