Spotlight

Šídlo o oblíbené teorii s Babišem: To by se ODS zbláznila! Jaká vláda nás čeká?

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 4 hodinami
Letošní předvolební kampaň působí, jako by všichni tušili, jak to dopadne, uvažuje politický komentátor Jindřich Šídlo. "V jednu chvíli to vypadalo, že se Spolu smířilo s tím, že už to nemůže dopadnout jinak než špatně," hodnotí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-07:16 Je letošní volební kampaň nudná? Je neúspěšný pokus o atentát pro politika "dar z nebes"? Jde v těchto volbách skutečně "o všechno"?

07:16-11:30 Jak by v praxi vypadalo vládnutí ANO se SPD a dalšími "pseudokoalicemi"? Je hlavní překážkou to, že se nikdo nechce spojit s Andrejem Babišem? Je reálné, že by demokratické strany vstoupily do vlády s ANO kvůli "záchraně západního ukotvení"?

11:30-16:23 Jak Šídlo hodnotí kampaň dvou hlavních rivalů - Andreje Babiše a Petra Fialy? Proč Spolu a Vít Rakušan sází na debaty s lidmi a krátké klipy na sítích?

16:23-21:23 Čím si vysvětluje, že Piráti "vstali z mrtvých" a překonají ve výsledku STAN? Proč kampaň STANu nefunguje?

21:23-25:44 Jakou životnost bude mít poslanecký klub SPD a Stačilo? Je Robert Fico v zákulisním vyjednávání výrazně zkušenější než Andrej Babiš? Není pro Tomia Okamuru vstup do koalice politická sebevražda?

25:44-28:57 Očekává výraznější zásah prezidenta do povolebního vyjednávání? Vstoupí do celé věci i kauza Čapí hnízdo?

 
Spotlight Matyáš Zrno Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Matyáše Zrna
Následující videa
Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů
33:29
Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů
Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc
35:30
Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc
Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh
32:44
Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh
Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným
34:56
Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným
Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů
33:29
Hematolog: Rakovina je organizovaný zločin. Ta nejhorší zabije i za pár týdnů
Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc
35:30
Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc
Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh
32:44
Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh
Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout nákaze žloutenkou? V kapse mějte pořád dezinfekci
2:53
Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout nákaze žloutenkou? V kapse mějte pořád dezinfekci
Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným
34:56
Hluboký omyl. Ukrajinou to neskončí, varuje Ovčáček. V zemi byl s Pavlem Novotným
Mažte se "opalovákem". Každé ráno, 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik
29:51
Mažte se "opalovákem". Každé ráno, 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik
Nečas: Zklamaní voliči, vezměte rozum do hrsti. ANO chystá rozvrat veřejných financí
34:51
Nečas: Zklamaní voliči, vezměte rozum do hrsti. ANO chystá rozvrat veřejných financí
Teď jde o všechno, varuje Fiala před Rusy. V zásadní věci ale selhal, říká expert
37:16
Teď jde o všechno, varuje Fiala před Rusy. V zásadní věci ale selhal, říká expert
Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací do hry sovětský teror s léčebnami
32:17
Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací do hry sovětský teror s léčebnami