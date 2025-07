Školy, jak je známe, končí. V sázce je celý demokratický systém, upozorňuje Kartous

Pod tlakem AI se mění pohled na to, co se má dít se vzdělávacím systémem, tvrdí prorektor Vysoké školy ekonomie a managementu Bohumil Kartous. Legitimita škol stojí na tom, že v základních oblastech - jako je matematika, rodný jazyk nebo angličtina – připravují děti na to, aby prošly systémem. Nové technologie ale umožní vzdělávání na jiné úrovni, než jsou schopny současné školy poskytnout.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-06:12 Bude student, který nepoužívá umělou inteligenci, muzeálním kouskem? Je pořád student, který používá AI, vnímaný jako podvodník? Jak složité bude z podhoubí českého školství tuto představu odstranit? Kdy se využití AI při učení hodí - v čem studenty rozvíjí a v čem naopak? 06:12-10:55 Jak moc důležité je začít se šířením AI gramotnosti? Odkud by měl vycházet impuls, aby byly školy k umělé inteligenci otevřenější? Jsou podle něj školy pro budoucnost života s umělou inteligencí klíčové? 10:55-15:21 Vyvstane před námi otázka, proč děti posílat do školy, když je to může naučit umělá inteligence? Mají studenti v používání AI před učiteli náskok? Může umělá inteligence ulehčit práci i učitelům? 15:21-20:46 Může AI pomoci pochopit látku i těm, kteří se nechytli na hodině? Pomůže umělá inteligence nastavit výuku individuálněji? Do jaké míry AI promění obsah vzdělávání? 20:46-16:13 Musí jít nové technologie a tradiční pilíře vzdělávání nutně proti sobě? Pomůže něčemu snaha o zákaz používání sociálních sítí dětem do 15 let věku? Proč se o tom u nás nedebatuje? 26:13-31:18 Kolik času na sociálních sítích tráví průměrné dítě? Mělo by se využívání sociálních sítích omezit i v České republice?