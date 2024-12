Svoboda: Třetí světová válka dávno vypukla. Je otázkou, jakou silou udeří v Česku

"Tenhle rok byl poslední, kdy se ještě tak nějak můžeme vymlouvat, že je to pořád 'dobré' a tu Ukrajinu podporovat jen tak ze setrvačnosti a lenivě," varuje historik a ukrajinista David Svoboda, podle kterého se schyluje k období, které se bude "na Wikipedii vyjímat". Co se podle něj v příštím roce jasně ukáže a proč podle něj v Evropě hrozí konflikt nízké intenzity a občanské nepokoje?

00:08-07:15 Jaký rok má za sebou Ukrajina a jaký před sebou? Dojde v roce 2025 k ukončení války na v současné podobě a je Evropa slušná a normální společnost, která si uvědomuje jednoznačnost ukrajinského konfliktu?

07:15-11:47 Existuje podle historika Davida Svobody možnost, že by Ukrajina totálně vyhrála, a co myslí tím, že to "jednou dobře dopadne"? V jakém stavu se Ukrajina dočká dobrého konce a co bude pro poválečnou Ukrajinu největší výzva?

11:47-17:28 Proč si Svoboda myslí, že se Západ rozhodl válku na Ukrajině prohrát, a kde se v Češích bere láska k Rusku, se kterým máme historickou zkušenost? Co bychom si měli ve vztahu k Rusku a Ukrajině vyjasnit a chce vůbec Západ, aby Ukrajina vyhrála?

17:28-26:06 Proč se Západ bojí Ruské federace a jejího rozpadu a co Evropu čeká, pokud Rusko nezažije totální prohru? Jak může Putinova symbolická prohra v Sýrii ovlivnit jeho konflikt na Ukrajině a jak kartami zamíchá nově zvolený americký prezident Donald Trump?

26:06-31:19 Je pro Ukrajinu přijatelná podmínka pro ukončení konfliktu s Ruskem nebýt součástí NATO a jsou země, které mají o příměří jednat v Bruselu, těmi, kteří mohou výsledek ovlivnit? Očekává Svoboda od skupiny jednoznačný plán a co by byl naprostý "game changer"?