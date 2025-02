Je to horší a horší. Ukrajinci škrtí sami sebe kvůli Západu, popisuje Heřmánek

Na den přesně tři roky se Ukrajina brání ruské agresi. Kromě států Západu jí pomáhají také dobrovolníci. Podle šéfa organizace Team4Ukraine Jana Heřmánka tu chuť pomáhat stále je. "Už to není tak živelný, že rychle něco někdo sežene a hned se to odveze. Už je to spíš dlouhodobější práce a vyjednávání," popisuje ve Spotlightu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-06:39 Co dělal důstojník aktivních záloh a předseda jednoho z největších spolků pro pomoc Ukrajině, když vypukla válka? Kdy vyjeli na Ukrajinu poprvé a jakou pomoc vezli? Jak se během tří let konfliktu proměnila vlna solidarity? Jak charkovským hasičům pomůže robot Božena? 06:39-13:37 Naletěla někdy organizace Team4Ukraine podvodníkům? A šlo někdy dobrovolníkům o život? Jak často Heřmánek na Ukrajinu odjíždí? 13:37-19:29 Proměnila se v průběhu války nějak situace na hranicích? Jaké dokumenty jsou pro převoz vojenského materiálu potřeba a co je to licenční řízení? Jak složité je vyjednávání s polskými a ukrajinskými celníky? 19:29-26:28 Kontroluje se zpětně, kam pomoc dorazila a jak s ní bylo naloženo? V čem je Ukrajina oproti České republice napřed? Řekl si někdo o úplatek a stalo se někdy, že se dodaný materiál rozkradl? 26:28-31:24 Jaká je dnes morálka a odhodlání vojáků? Daří se nahrazovat ztráty? A dodává Západ co slíbil?